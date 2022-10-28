السبت 3 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 29 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يعقد قمة ثلاثية مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان الأسبوع القادم

منذ 57 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة تاس للأنباء (الجمعة 28-10-2022) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد قمة ثلاثية يوم الاثنين مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان في أعقاب اشتباكات كبيرة بين الجارتين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الاجتماع سيُعقد، لكنها لم تذكر تفاصيل.

واندلع الشهر الماضي أسوأ قتال بين البلدين منذ حرب 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وتتصل الاشتباكات بصراعات تعود إلى عقود للسيطرة على إقليم ناجورو قره باغ، المعترف به دوليا كجزء من أذربيجان، ولكن حتى عام 2020 كان يسيطر عليه إلى حد بعيد الأرمن الذين يشكلون أغلبية السكان.

واتفق الجانبان في وقت سابق هذا الشهر على أن تتوجه بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي إلى الحدود لتقييم الوضع.

ونشرت موسكو، التي ترتبط باتفاقية دفاعية مع أرمينيا وتملك قاعدة عسكرية هناك، الآلاف من قوات حفظ السلام في المنطقة بعد وقف إطلاق النار في عام 2020.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيران - أوكرانيا
طهران: موقفنا من أزمة أوكرانيا يقوم على رفض إرسال أسلحة إلى الأطراف المتنازعة
من التحركات في ايران بعد مقتل مهسا أميني
إنتفاضة إيران
واشنطن توجّه اهتمام الأمم المتحدة على احتجاجات إيران
علما كندا وأوكرانيا
كندا تلجأ لوسيلة جديدة في جمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع بعد عمليات بيع مكثفة
توقعات الطقس في لبنان
تجهزوا للمنخفض الجوي البارد.. إليكم موعده!
ثنائي يؤديان أغنية من اول دقيقة
بالفيديو: عروسان يؤديان أغنية "من أول دقيقة" بإحساس رائع!