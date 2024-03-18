بوتين يعلق على اقتراح ماكرون وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية.. ماذا قال؟

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق باقتراح وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية بباريس.

وقال الرئيس الروسي في تصريح له بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية يوم أمس الأحد، تعليقا على اقتراح ماكرون: “لا أعلم شيئا عن هذا، نحن مستعدون للنظر في كل المسائل، لكننا ننطلق من مصالح روسيا الاتحادية”.

وكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح أول أمس السبت، أنه سيقترح على روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال فترة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.