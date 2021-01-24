بوتين يعلن استعداده للحوار إذا كانت أمريكا عازمة على ذلك

شهدت العلاقات بين واشنطن وموسكو أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، حيث يختلف الطرفان حول عدة قضايا من أبرزها الدور الروسي في أوكرانيا والادعاءات بتدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية.

وفي هذا السياق، عبّر متحدث باسم الكرملين الأحد عن استعداد روسيا للحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في لقاء يتوقع أن تُبحث فيه الخلافات، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرد بالمثل على استعداد الولايات المتحدة للحوار، بحسب “إرم نيوز”.

ودعت الولايات المتحدة السبت السلطات الروسية لإطلاق سراح المتظاهرين والصحفيين الذين جرى اعتقالهم من مظاهرات خرجت لتأييد المعارض أليكسي نافالني، وأدانت ما وصفته ”بالأساليب القاسية“ التي تُستخدم معهم.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله في حديث تلفزيوني: ”بالطبع، نعول على النجاح في إقامة حوار.. سيكون ذلك هو الحوار الذي سيجري التطرق فيه إلى الخلافات على نطاق أوسع.. الحوار يمثل إمكانية إيجاد بعض النوايا العقلانية، تلك الأجزاء الدقيقة التي تتقارب عندها علاقاتنا“.

وأضاف: ”إذا ما كانت الإدارة الأمريكية الحالية مستعدة لنهج كهذا، فليس لدي شك في أن رئيسنا سيكون متجاوبا من جانبه“.

وكان بوتين من بين آخر الزعماء الذين تقدموا بالتهنئة إلى جو بايدن لفوزه بالرئاسة الأمريكية بعد انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن بين القضايا المشتعلة التي تنتظر إيجاد حل لها من القوتين النوويتين معاهدة الحد من الأسلحة، والتي تعرف باسم (نيو ستارت) وينتظر أن تنتهي في 5 فبراير/شباط.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن بايدن سيسعى لتمديد سريان المعاهدة لخمس سنوات أخرى، أما الكرملين فطلب مقترحات ملموسة من واشنطن.

وبدا أن بيسكوف يستخدم في حديثه اليوم الأحد لهجة أكثر تصالحية من وزارة الخارجية الروسية، التي وصفت قبل يوم دعم واشنطن العلني للمحتجين المعارضين للكرملين بالتدخل في شؤون روسيا الداخلية.

وأكد بيسكوف هذه النقطة اليوم الأحد، لكنه خفف من حدتها مستخدما عبارة ”تدخل غير مباشر“، وفي الوقت نفسه قال إن الاحتجاجات غير قانونية وإن المصوتين لدعم بوتين هم أكثر بكثير من المحتجين.