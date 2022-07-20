بوتين يعلن بداية حقبة جديدة في تاريخ العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، أن حقبة جديدة ومرحلة جديدة في تاريخ العالم تقترب، وأن الدول ذات السيادة فقط ستكون قادرة على ضمان ديناميكيات النمو.

وقال بوتين أمام الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية “أفكار قوية لعهد جديد”: “عصر جديد يقترب، ومرحلة جديدة في تاريخ العالم، والدول ذات السيادة الحقيقية فقط هي من سيضمن ديناميكيات نمو عالية، وتصبح مثالاً للآخرين في معايير ونوعية الحياة، وحماية القيم التقليدية والمثل الإنسانية العليا”.

وتابع بوتين: “هناك انطباعات تتبلور حول عدم مقدرة الغرب ببساطة أن يقدم للعالم نموذجه الخاص للمستقبل”.

وشدد الرئيس الروسي على أن نموذج الهيمنة الكاملة لـ “ما يسمى بالمليار الذهبي” غير عادل”، مشيراً إلى “التغييرات الكبرى” التي تحدث الآن في العالم والتي لا رجعة فيها.

وأكد الرئيس الروسي أنه “على الصعيدين الوطني والعالمي، يجري تطوير أسس ومبادئ نظام عالمي متناغم وأكثر عدلا وتوجها اجتماعيا وآمنا، كبديل للنظام الحالي”.

يمثل التودد الناشئ بين روسيا وإيران تطورا غير مرحب به بالنسبة للغرب وستراقبه الولايات المتحدة في قلق، لكنه لا يرقى إلى مستوى التغيير الجيوسياسي في اللعبة.

واستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة خارجية نادرة أمس الثلاثاء، هي الأولى له خارج الاتحاد السوفييتي السابق منذ أن بدأت بلاده غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، لإجراء محادثات في طهران مع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

لكن حقيقة أن روسيا وإيران تتنافسان في مجال إنتاج الطاقة من المرجح أن تضع قيودا على أي شراكة أعمق، حتى على الرغم من أن البلدين متحدان في عدائهما للغرب.