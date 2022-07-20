الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يعلن بداية حقبة جديدة في تاريخ العالم

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2022 6:02 مساءً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، أن حقبة جديدة ومرحلة جديدة في تاريخ العالم تقترب، وأن الدول ذات السيادة فقط ستكون قادرة على ضمان ديناميكيات النمو.

وقال بوتين أمام الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية “أفكار قوية لعهد جديد”: “عصر جديد يقترب، ومرحلة جديدة في تاريخ العالم، والدول ذات السيادة الحقيقية فقط هي من سيضمن ديناميكيات نمو عالية، وتصبح مثالاً للآخرين في معايير ونوعية الحياة، وحماية القيم التقليدية والمثل الإنسانية العليا”.

وتابع بوتين: “هناك انطباعات تتبلور حول عدم مقدرة الغرب ببساطة أن يقدم للعالم نموذجه الخاص للمستقبل”.

وشدد الرئيس الروسي على أن نموذج الهيمنة الكاملة لـ “ما يسمى بالمليار الذهبي” غير عادل”، مشيراً إلى “التغييرات الكبرى” التي تحدث الآن في العالم والتي لا رجعة فيها.

وأكد الرئيس الروسي أنه “على الصعيدين الوطني والعالمي، يجري تطوير أسس ومبادئ نظام عالمي متناغم وأكثر عدلا وتوجها اجتماعيا وآمنا، كبديل للنظام الحالي”.

يمثل التودد الناشئ بين روسيا وإيران تطورا غير مرحب به بالنسبة للغرب وستراقبه الولايات المتحدة في قلق، لكنه لا يرقى إلى مستوى التغيير الجيوسياسي في اللعبة.

واستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة خارجية نادرة أمس الثلاثاء، هي الأولى له خارج الاتحاد السوفييتي السابق منذ أن بدأت بلاده غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، لإجراء محادثات في طهران مع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

لكن حقيقة أن روسيا وإيران تتنافسان في مجال إنتاج الطاقة من المرجح أن تضع قيودا على أي شراكة أعمق، حتى على الرغم من أن البلدين متحدان في عدائهما للغرب.

    المزيد من أخبار العالم

    الذهب الروسي
    عقوبات جديدة تستهدف الذهب الروسي
    حرائق الغابات- أرشيفية
    إيطاليا تكافح حرائق غابات أجبرت المئات على الفرار من منازلهم
    ارتفاع عدد الإصابات عالمياً بجدري القرود
    الصحة العالمية تعلن عدد إصابات ووفيات جدري القردة في العالم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت