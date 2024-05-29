بوتين يعين حارسه الشخصي السابق أمينا عاما لمجلس الدولة

قال الكرملين اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، إن الرئيس فلاديمير بوتين عين أليكسي ديومين، مساعده وحارسه الشخصي السابق، أمينا عاما لمجلس الدولة وهو هيئة استشارية للرئيس الروسي.

وبعد انتخابه لفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات في وقت سابق هذا العام، عين بوتين ديومين مساعدا مختصا بصناعات الدفاع.

وفي ال 13 من مايو الحالي، عين بوتين مساعده الاقتصادي السابق ونائب رئيس الوزراء الأول أندريه بيلوسوف، البالغ من العمر 65 عامًا، ليتولى منصب وزير الدفاع خلفًا لسيرغي شويغو، البالغ من العمر 68 عامًا، الذي تم تخفيض منصبه بلطف وتوليه رئاسة المجلس الأمني. كما تمت إقالة نيكولاي باتروشيف، حليف قديم لبوتين والذي شغل هذا المنصب، ومن المقرر أن يتولى وظيفة أخرى غير محددة.

معظم أسلاف شويغو تحت حكم بوتين لم يكونوا لديهم خلفية عسكرية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يختار فيها بوتين اقتصاديًا محترفًا ليكون وزيرًا للدفاع.