بوتين يغازل دول إفريقيا.. إعفاء من الديون وحبوب بالمجان!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الاثنين 20-3-2023) إن روسيا ستزود الدول الأفريقية بالحبوب مجانا في حالة عدم تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في مايو أيار.

وأضاف خلال المؤتمر البرلماني الروسي الأفريقي أن أفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق وأن تحقيق الشروط الروسية بالكامل لتجديد الاتفاق يصب في مصلحة أفريقيا.

كما أعلن الرئيس الروسي أنّ بلاده ستلغي ديون الدول الأفريقية بقيمة 20 مليار دولار، مشيراً إلى أنّ “روسيا لطالما منحت وستعطي الأولوية للتعاون مع البلدان الأفريقية”.

وقال بوتين في خطاب ألقاه في موسكو أمام مسؤولين أفارقة “إذا قررنا في نهاية المطاف عدم تمديد هذا الاتفاق خلال ستين يوما، فنحن على استعداد لنسلم مجانا من روسيا كل الكميات التي تم إرسالها في الأونة الأخيرة إلى الدول الأكثر حاجة في إفريقيا”.

وكانت موسكو قد أعلنت السبت إن روسيا أخطرت جميع أطراف اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يوما وأكدت أنها لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط.

يشار إلى أن اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا، سمحت المبادرة بمرور الصادرات من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وأتاح الاتفاق تصدير نحو 23 مليون طن من الحبوب بعد أن منعت الحرب خروج السفن من الموانئ الأوكرانية، في الوقت الذي نص على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود، لتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب، إلى 43 دولة.