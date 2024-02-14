بوتين يفضل بايدن على ترامب.. ما السبب؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة بُثت اليوم الأربعاء إنه يفضل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على دونالد ترامب لكنه مستعد للعمل مع أي رئيس أمريكي.

وسأل المحاور بافيل زاروبين بوتين عمن “الأفضل بالنسبة لنا” من بين الديمقراطي بايدن والجمهوري ترامب.

وأجاب بوتين: “بايدن. إنه أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بأفعاله، وسياسي من المدرسة القديمة. لكننا سنعمل مع أي رئيس يحوز ثقة الشعب الأمريكي”.

ويشار إلى أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا في سباق الحزب الجمهوري لتحدي بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق من العام 2021: إنه يأمل أن يكون نظيره الأمريكي جو بادين “أقل اندفاعا” في تصرفاته من سلفه دونالد ترامب.