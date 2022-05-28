السبت 27 شوال 1443 ﻫ - 28 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يفقد نفوذه في أوروبا بسبب حرب أوكرانيا

منذ 6 دقائق
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

شيئًا فشيئًا، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفقد شبكة نفوذه في أوروبا، بدءًا بالقادة والزعماء الأوروبيين السابقين الذين انفضّوا من حوله، وتركوا أسهمهم في الشركات الروسية الكبيرة، بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويرصد تقرير نشره موقع ”آر تي بي أف“ البلجيكي، أمثلة على ابتعاد عدد من المسؤولين الأوروبيين السابقين عن بوتين مثل المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، ووزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنسيل.

وتعود علاقة الوزيرة النمساوية السابقة المنتسبة إلى اليمين المتطرف بالرئيس الروسي إلى صيف 2018، وكانت قد دعت الرئيس الروسي إلى حفل زفافها، وأثار أحد المشاهد بينهما ضجة، في ذلك الوقت.

وظهرت الوزيرة أمام الضيوف المبتهجين على التلال الخضراء التي تغمرها أشعة الشمس، وهي تبتسم مرتدية فستانها التقليدي، وترقص رقصة ”الفالس“ مع ضيفها المرموق، وبعد انتهاء الرقصة ركعت العروس أمام فلاديمير بوتين وهو ما فسره كثيرون على أنه بادرة خضوع وولاء لموسكو.

وبحسب التقرير، فقد تعرض المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر لانتقادات واسعة النطاق في ألمانيا وأوروبا، فقبل شهر دافع عن فلاديمير بوتين في الصحافة.

وقال شرودر، إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي أمر بإعدام مدنيين أوكرانيين كما حدث في بوتشا، كما رفض المستشار السابق رفضًا قاطعًا التنازل عن صلاحياته وأسهمه في الشركات الروسية الكبيرة.

ودفع هذا الموقف البرلمان الألماني إلى سحب بعض مزاياه كمستشار سابق ما أجبره على التراجع في النهاية، وأعلن، هذا الأسبوع، أنه لن ينضم إلى مجلس الإشراف على عملاق الغاز ”غازبروم“، كما ترك منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة ”روزنفت“.

وأكد التقرير، أنه منذ بداية غزو أوكرانيا ترك رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون، والفنلندي إيسكو أهو، والرئيس السابق للحكومة الإيطالية ماتيو رينزي، تفويضاتهم في الشركات الروسية الكبيرة.

وفي المقابل، فإنّ فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري المؤيد والمخلص لفلاديمير بوتين لم يدن صديقه الشخصيّ أبدًا، ومنذ ما يقرب من شهر كان يستخدم حق النقض ضد حظر النفط الروسي، ويتذرع بالتأثير الاقتصادي للحصار على بلاده، لكن ”عناده يهدد الوحدة الأوروبية، ويصب في مصلحة فلاديمير بوتين“ وفق التقرير.

وأضاف التقرير أنّ بوتين يراهن على اليمين المتطرف للحفاظ على نفوذه في أوروبا.

وقبل شهرين نشر البرلمان الأوروبي تقريرًا عن ”التدخل الأجنبي في الديمقراطيات الأوروبية“، وأشار إلى اتفاقيات التعاون الموقعة بين ”روسيا الموحدة“ حزب فلاديمير بوتين وتشكيلات مثل الحزب اليميني في النمسا، وحزب الرابطة اليميني في إيطاليا، أو التجمع الوطني في فرنسا.

    المزيد من أخبار العالم

    حادث سير مروع على طريق كفردجال- النبطية
    مروع ومأساوي.. حادث يودي بحياة الوالدين وإصابة رضيعهما
    صواريخ ‘يرانية- أرشيفية
    تفاصيل “الهجوم الغامض” على موقع عسكري إيراني لتطوير الصواريخ والمسيرات
    الجيش التركي ينسحب من أفغانستان
    قلق من توغل تركي جديد في شمال سوريا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    خبر هام لحاملي الليرة اللبنانية.. إليكم طريقة تحويلها إلى الدولار الأمريكي!
    الدولار و الليرة اللبنانية
    خبير اقتصادي: أشك بأن هؤلاء هم من يتلاعبون بسعر صرف الدولار!!
    نبيه بري
    بري أو الدولار إلى سقوف خيالية!!