بوتين يقبل دعوة لزيارة الصين في أكتوبر

ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبِل رسميا، الأربعاء، دعوة لزيارة الصين في أكتوبر تشرين الأول.

وستكون هذه أول رحلة معلنة لبوتين خارج روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه على خلفية ترحيل أطفال من أوكرانيا، فيما ينفي الكرملين هذا الادعاء.

ويستضيف بوتين اليوم الأربعاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي لإجراء محادثات في سان بطرسبرج.

وكان نيكولاي باتروشيف وهو حليف وثيق لبوتين وأمين عام مجلس الأمن القومي الروسي قد قال أمس الثلاثاء إن بوتين سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لإجراء محادثات في بكين في أكتوبر تشرين الأول المقبل.