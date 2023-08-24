بوتين يقدم التعازي لأسرة مؤسس فاغنر.. ويصفه ب "الموهوب"

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعيم مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجن ووصفه، اليوم الخميس، بأنه رجل أعمال موهوب، وقال إنه يود التعبير عن خالص تعازيه لأسر الذين لقوا حتفهم في حادث سقوط طائرة أمس كان بريغوجن ضمن قائمة ركابها.

وأضاف بوتين في تصريحات تلفزيونية أن من الضروري انتظار نتيجة التحقيق الرسمي في الحادث الذي قُتل فيه جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة، قائلا إن الفحص سيستغرق بعض الوقت.

وكان قد أفاد سكان قرية روسية قرب موقع تحطم طائرة يعتقد أنها كانت تقل رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين إلى أنهم سمعوا دوي انفجار ثم شاهدوا طائرة تهوي نحو الأرض.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي 600 (الأربعاء 23-8-2023) قرب قرية كوجينكينو بمنطقة تفير وهي في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم عشرة هم سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الكرملين أو وزارة الدفاع بشأن مصير بريغوجين لكن قناة على تيليغرام مرتبطة بفاغنر تسمي (جراي زون) أعلنت مقتله.