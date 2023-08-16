بوتين يقدم تعازيه لأسر قتلى حريق وانفجار داغستان

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، تعازيه لأسر 35 شخصا لقوا حتفهم في حريق كبير وانفجار دمرا ورشة لصيانة السيارات بجوار طريق سريع في محج قلعة عاصمة داغستان.

وقال محققون روس إن الحريق اندلع نحو الساعة 9:50 مساء يوم الاثنين في ورشة لصيانة السيارات وانتشر بسرعة إلى مبنى مجاور به أسمدة مخزنة مما أدى إلى انفجار تسبب في تدمير محطة وقود.

وقال بوتين في مؤتمر عبر الفيديو من الكرملين “نقدم تعازينا لجميع أسر مواطنينا وشعبنا الذين لقوا حتفهم”.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا لبوتين إن 35 شخصا لقوا حتفهم بينهم ثلاثة أطفال وإن 119 شخصا أصيبوا من بينهم 20 طفلا.

وذكر حاكم منطقة داغستان سيرجي ميليكوف أن أسباب الحادث كانت “الطمع والجشع” اللذين دفعا إلى انتهاك جميع قواعد السلامة المنطقية.

وقال ألكسندر كورينكوف وزير الطوارئ الروسي لبوتين إنه قلق من أسباب الحريق. وأشار بوتين إلى أن المحققين يتقصون أسباب الحريق.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث اندلاع حريق شديد تلاه انفجار كبير خلف حفرة واسعة.