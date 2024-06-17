الأثنين 11 ذو الحجة 1445 ﻫ - 17 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين يقيل أربعة نواب لوزير الدفاع ويعين ابنة أحد أقاربه

منذ ساعة واحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

أظهرت مراسيم للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال اليوم الاثنين، أربعة نواب لوزير الدفاع وعين آنا تسيفيليفا ابنة أحد أقاربه في أحد هذه المناصب.

وفي سياقٍ منفصل، كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الأحد، أن “الرئيس فلاديمير بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا لكن ستكون هناك حاجة إلى ضمانات من أجل مصداقية أي مفاوضات”، وفق وكالات أنباء روسية.

فيما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن “مواقف كييف وضعت بالاعتبار في صياغة البيان الختامي لقمة زعماء العالم المنعقدة لتحقيق السلام في بلاده التي تخوض حرباً مع روسيا”.

كما أضاف للصحافيين أن “النص متوازن. وتم الأخذ بعين الاعتبار كل المواقف التي تصر عليها أوكرانيا باعتبارها مبادئ”، حسب رويترز.

كذلك ألمح إلى أن “روسيا قد تشارك في قمة مستقبلية غير أنه رفض شرطي بوتين بأن تتخلى كييف عن 4 أقاليم في أوكرانيا تسيطر عليها روسيا وعن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”.

وقال: “بالطبع نحن نفهم تماماً أنه سيأتي وقت سيكون فيه من الضروري التحدث مع روسيا… لكن موقفنا واضح للغاية: لن نسمح لروسيا بالتحدث بلغة الإنذارات مثلما تتحدث الآن”.

فيما أشار إلى أنه “لم تتم مناقشة أي خطط سلام بديلة خلال المؤتمر الذي استمر يومين”.

يذكر أن أكثر من 90 دولة شاركت في مؤتمر استمر يومين في منتجع بورجنشتوك وسط سويسرا بهدف توحيد الرأي العام العالمي حول كيفية إنهاء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا المستمرة منذ 27 شهرا.

في حين لم تتم دعوة روسيا لهذه المحادثات.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قد تصل لـ49.. السعودية تحذّر من ارتفاع درجات الحرارة في مكّة
وكالة: سفينتان حربيتان روسيتان تغادران العاصمة الكوبية هافانا
سفيرة أمريكا لدى الفلبين تتهم بكين بإجراء مناورات عدائية في بحر الصين الجنوبي

الأكثر قراءة

ريشار قيومجيان
قيومجيان: نحن ضد العدو الاسرائيلي وضد الحرب العبثية التي فتحها "حزب الله"
لاعبو الرياضي بيروت
نادي الرياضي يحرز لقب دوري أبطال آسيا لكرة السلة
آموس هوكستين المبعوث الأمريكي للطاقة
مهمّة أميركية طارئة.. هذا هدفها