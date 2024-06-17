بوتين يقيل أربعة نواب لوزير الدفاع ويعين ابنة أحد أقاربه

أظهرت مراسيم للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال اليوم الاثنين، أربعة نواب لوزير الدفاع وعين آنا تسيفيليفا ابنة أحد أقاربه في أحد هذه المناصب.

وفي سياقٍ منفصل، كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الأحد، أن “الرئيس فلاديمير بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا لكن ستكون هناك حاجة إلى ضمانات من أجل مصداقية أي مفاوضات”، وفق وكالات أنباء روسية.

فيما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن “مواقف كييف وضعت بالاعتبار في صياغة البيان الختامي لقمة زعماء العالم المنعقدة لتحقيق السلام في بلاده التي تخوض حرباً مع روسيا”.

كما أضاف للصحافيين أن “النص متوازن. وتم الأخذ بعين الاعتبار كل المواقف التي تصر عليها أوكرانيا باعتبارها مبادئ”، حسب رويترز.

كذلك ألمح إلى أن “روسيا قد تشارك في قمة مستقبلية غير أنه رفض شرطي بوتين بأن تتخلى كييف عن 4 أقاليم في أوكرانيا تسيطر عليها روسيا وعن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”.

وقال: “بالطبع نحن نفهم تماماً أنه سيأتي وقت سيكون فيه من الضروري التحدث مع روسيا… لكن موقفنا واضح للغاية: لن نسمح لروسيا بالتحدث بلغة الإنذارات مثلما تتحدث الآن”.

فيما أشار إلى أنه “لم تتم مناقشة أي خطط سلام بديلة خلال المؤتمر الذي استمر يومين”.

يذكر أن أكثر من 90 دولة شاركت في مؤتمر استمر يومين في منتجع بورجنشتوك وسط سويسرا بهدف توحيد الرأي العام العالمي حول كيفية إنهاء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا المستمرة منذ 27 شهرا.

في حين لم تتم دعوة روسيا لهذه المحادثات.