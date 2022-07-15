بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً أعفى بموجبه رئيس وكالة الفضاء دميتري روغوزين، حسبما أفاد الكرملين الجمعة.

وأمر المرسوم بإقالة روغوزين “من منصب المدير العام لمؤسسة الفضاء الحكومية روسكوسموس”.

وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: “إعفاء روغوزين دميتري أوليغوفيتش من منصب المدير العام للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء “روسكوسموس”. هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ في يوم توقيعه”.

كما أصدر الرئيس الروسي مرسوما آخرا بتعيين نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، مديرا عاما لوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” بعد إعفائه من منصبه.

وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: “تعيين بوريسوف يوري إيفانوفيتش مديرا عاما للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء “روسكوسموس”.

ووفقاً لموسوعة ويكيبيديا، فإن وكالة الفضاء الروسية والمعروفة بالاسم روسكوزموس (بالروسية: Роскосмос)، هي مؤسسة حكومية مسؤولة عن مجموعة واسعة من الرحلات الفضائية المتنوعة وبرامج علوم الفضاء الخاصة بالاتحاد الروسي.

كانت هذه المؤسسة جزءًا من وكالة الفضاء الفيدرالية في البداية، وتطورت المؤسسة ودمجت نفسها مع المؤسسات الحكومية الوطنية في يوم 28 ديسمبر عام 2015 بواسطة قرار رئاسي.

كانت روزكوزموس، قبل عام 1992، جزءًا من وكالة الفضاء والطيران الروسية، والتي كانت معروفة باسم روزافياكوزموس.

يوجد مقر هذه المؤسسة في موسكو، بينما توجد مواقع مراكز التحكم بالمهمات الفضائية بالقرب من مدينة كوروليوف، بالإضافة إلى مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء الموجود بمدينة ستار سيتي بمحافظة موسكو. يوجد ميناء بايكنور الفضائي، وهو أحد منشآت الإطلاق التي تستخدمها المؤسسة، في كازاخستان حيث تُجرى هناك أغلب عمليات الإطلاق، المأهولة وغير المأهولة، بالإضاقة إلى ميناء فستوتشني الفضائي أيضًا الذي شُيد في الشرق الأقصى الروسي بأوبلاست أمور.

أصبح دميتري روغوزين مديرًا للمؤسسة منذ مايو عام 2018، وقامت الحكومة الروسية، في عام 2015، بدمج روزكوزموس بالمؤسسة المتحدة للصواريخ والفضاء، وبشركات صناعة الفضاء الروسية التي ُاعيد تأميمها، لتشكيل مؤسسة روزكوزموس الحكومية.