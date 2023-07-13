بوتين يكشف عما عرضه على "فاغنر" وقائدها بريغوجين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نُشرت في وقت متأخر من (الخميس 13-7-2023) إنه عرض على مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة فرصة لمواصلة الخدمة داخل الجيش الروسي النظامي.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية إنه قدم العرض في اجتماع مع المقاتلين ومؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين أواخر الشهر الماضي بعد خمسة أيام من قيام فاغنر بتمرد فاشل ضد كبار قيادات الجيش الروسي.

وانتهى التمرد بمنح موسكو بريغوجين ومقاتلي فاغنر فرصة الاستقرار في روسيا البيضاء المجاورة.

وقال أيضا إن الأمر متروك للبرلمان الروسي والحكومة لمناقشة الإطار القانوني للمجموعات العسكرية الخاصة.

وقال بوتين للصحيفة “فاغنر لا وجود لها… لا وجود لقانون خاص بالمنظمات العسكرية الخاصة”.

في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة لا تشارك في عمليات عسكرية في أوكرانيا بأي قدر من الأهمية، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من قيام المجموعة بتمرد مسلح قصير الأمد في روسيا.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون “في هذه المرحلة، لا نرى قوات فاجنر تشارك بأي قدر كبير لدعم العمليات القتالية في أوكرانيا”.

خاض مقاتلو فاجنر بعضا من أشرس المعارك وأكثرها دموية في الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن في أعقاب تمرد يومي 23 و24 يونيو حزيران، مُنح المقاتلون الاختيار بين الذهاب إلى المنفى أو الانضمام إلى القوات النظامية الروسية أو العودة إلى منازلهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء إن فاجنر تستكمل تسليم الأسلحة إلى القوات المسلحة النظامية الروسية.