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بوتين يكشف عن وساطة سعودية إماراتية لحل الأزمة الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2022 2:13 صباحًا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن موسكو لا ترى أي رغبة من أوكرانيا في التمسك ببنود ما قال إنه اتفاق سلام أولي جرى التوصل إليه في مارس آذار.

وأضاف بوتين للصحفيين في تصريحات تلفزيونية بعد قمة في طهران إن السعودية والإمارات تعرضان الوساطة.

ومن ناحية أخرى، عبر بوتين عن استعداد روسيا لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشددا في الوقت نفسه على رغبة بلاده في إزالة القيود المتبقية على صادراتها من الحبوب.

وقال بوتين إن الولايات المتحدة أزالت بشكل أساسي القيود المفروضة على صادرات الأسمدة الروسية.

من جهة أخرى كشف كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن الروس يستعدون لتنصيب مسؤولين بالوكالة واعتماد الروبل عملة رسمية وإجبار السكان على التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وأضاف “لدينا اليوم معلومات، ومنها معلومات مخابرات يمكننا مشاركتها معكم، بخصوص كيفية وضع روسيا الأساس لضم الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها في انتهاك مباشر لسيادة أوكرانيا”.

ومضى يقول إنه الأسلوب ذاته الذي استخدمته روسيا في 2014 عندما أعلنت ضمها لشبه جزيرة القرم بعد أن استولت عليها من أوكرانيا. ويعتبر المجتمع الدولي ضم شبه جزيرة القرم غير شرعي.

وقال كيربي “لا أحد ينخدع به. (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ينفض الغبار عن كتاب قواعد اللعبة لعام 2014”.

    المصدر :
  • رويترز

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