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بوتين يكلف رئيس مجلس الدوما بنقل تعازيه لـ إيران

منذ ساعتين
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووصفه بأنه شريك موثوق يفي بكلمته، وكلف رئيس مجلس الدوما بنقل تعازيه.

ولاقى رئيسي حتفه في تحطم هليكوبتر قرب حدود أذربيجان يوم الأحد مع وزير الخارجية وسبعة آخرين.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله لرئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين “لقد كان حقا شريكا يعتمد عليه ورجلا واثقا من نفسه يتصرف من أجل المصلحة الوطنية”.

وقال بوتين “لقد كان بالطبع رجلا يلتزم بكلمته وكان من الجيد دائما العمل معه”.

ومن المقرر أن يشارك فولودين في مراسم تشييع الرئيس الإيراني.

وعبر بوتين يوم الاثنين عن تعازيه للرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر وللشعب الإيراني.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، عززت روسيا روابطها السياسية والتجارية والعسكرية مع إيران في علاقة وطيدة تنظر إليها الولايات المتحدة وإسرائيل بقلق.

    المصدر :
  • رويترز

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