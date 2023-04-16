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بوتين يلتقي وزير الدفاع الصيني في موسكو

منذ 35 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع عمل مع وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو في موسكو، الأحد.

وأعلنت بكين زيارة لي لموسكو الأسبوع الماضي قائلة إنه سيلتقي بمسؤولي الدفاع لكنها لم تذكر شيئا عن اجتماعه مع بوتين.

وقال بيسكوف لوكالة تاس إن تفاصيل الاجتماع ستُنشر لاحقا.

وأعلنت روسيا والصين عن شراكة “بلا حدود” واتجهتا إلى توطيد علاقاتهما الاقتصادية والسياسية والعسكرية منذ أرسلت موسكو عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقال مسؤول كبير في كييف أول أمس الجمعة إن القوات الأوكرانية تعثر على عدد متزايد من المكونات القادمة من الصين في الأسلحة الروسية المستخدمة في أوكرانيا. وكررت الصين نفيها إرسال معدات عسكرية إلى روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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