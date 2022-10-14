بوتين يلمح لإمكانية غلق ممرات اتفاق الحبوب الأوكرانية!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ( الجمعة 14-10-2022) إنه ينبغي إغلاق الممرات الإنسانية للحبوب الأوكرانية إذا تبين أنها تستخدم في ما أسماه “أعمالا إرهابية”.

وتوجه روسيا انتقادات بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة للاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والذي وقعته في يوليو تموز لإلغاء حظر صادرات المواد الغذائية من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، والتي كانت موسكو قد حظرتها.

ومهد الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود التي كانت مغلقة منذ الغزو الروسي. وحصلت موسكو على ضمانات لتصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة.

وساعد الاتفاق على تجنب أزمة غذاء عالمية إذ أن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وروسيا هي المُصدر الأول للأسمدة. لكن موسكو اعترضت مرارا على طريقة تنفيذ الاتفاق، قائلة إنها لا تزال تواجه صعوبة في بيع الأسمدة والمواد الغذائية.