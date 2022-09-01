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بوتين يمارس تسلطه على منهج التاريخ.. درسوه وفقاً لرؤية الكرملين!

منذ 51 دقيقة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخميس 1-9-2022) على أهمية تدريس التاريخ بالرواية التي يقرها الكرملين، قائلا إن الكثير من الأطفال في شرق أوكرانيا لا يعرفون أن أوكرانيا وروسيا كانتا في وقت من الأوقات جزءا من دولة واحدة.

والتقى بوتين بتلاميذ مدارس اختُيروا من جميع أنحاء روسيا في فصل دراسي في كالينينغراد لحضور درس “حديث هام” الذي يبدأ به العام الدراسي في عموم البلاد، وأكد مجددا أنه كان مضطرا لإرسال قوات للدفاع عن الناطقين باللغة الروسية في شرق أوكرانيا.

وفي جلسة أسئلة وأجوبة استمرت ساعة، قال بوتين إنه صُدم عندما اكتشف أن الأطفال في شرق أوكرانيا لا يعرفون أن بلادهم كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي مع روسيا، وأن تصحيح هذه الرواية أمر بالغ الأهمية.

ووصف بوتين موجة الاحتجاج التي أرغمت رئيسا أوكرانيا مواليا لروسيا على التنحي عن منصبه في 2014 بأنها “انقلاب”.

وقال بوتين في الجلسة التي بثها التلفزيون “يعتقد الجميع أن هناك عدوانا من نوع ما من الجانب الروسي”.

وأضاف “لكن لا أحد يفهم، ولا أحد يعرف أنه بعد الانقلاب في 2014، لم يرغب سكان دونيتسك، وجزء كبير من لوجانسك وشبه جزيرة القرم، في الاعتراف بالانقلاب.. اشتعلت حرب ضدهم واستمرت ثماني سنوات”.

وبعد فترة وجيزة من فرار الرئيس فيكتور يانوكوفيتش من كييف، استولت روسيا على شبه جزيرة القرم وضمتها، ودعمت المتمردين الذين نجحوا في السيطرة على أجزاء من لوجانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا.

وترفض كييف وحلفاؤها فكرة تعرض الناطقين بالروسية للاضطهاد ويصفونها بأنها ذريعة بلا أساس تتذرع بها موسكو للاستيلاء على المزيد من أراضي أوكرانيا والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال بوتين إن من المهم أن تقوم المدارس في روسيا والأجزاء التي تحتلها روسيا في أوكرانيا بتدريس المناهج التي تقرها موسكو والتي تنكر إلى حد بعيد سيادة أوكرانيا وتاريخها كدولة مستقلة منذ عام 1991.

    المصدر :
  • رويترز

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