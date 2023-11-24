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بوتين ينتقد احتكار الغرب للذكاء الاصطناعي.. ويكشف عن استراتيجية روسية مرتقبة

منذ 17 دقيقة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين (رويترز)

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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الجمعة 24-11-2023) من السماح للغرب باحتكار الذكاء الاصطناعي، وقال إن بلاده ستقر قريبا استراتيجية أكثر طموحا لتطويره.

وتقود الصين والولايات المتحدة عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، الذي يعتقد العديد من الباحثين والقادة أنه سيغير شكل العالم ويحدث ثورة مجتمعية على غرار ما حدث عند ظهور الكمبيوتر في أواخر القرن العشرين.

وتطمح روسيا أيضا لأن تصبح قوة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن جهودها تعرضت لانتكاسة بسبب الحرب في أوكرانيا التي دفعت العديد من العلماء الموهوبين إلى مغادرة البلاد وأدت إلى فرض عقوبات غربية أعاقت استيراد التكنولوجيا الفائقة.

وفي كلمته أمام مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بموسكو إلى جانب جيرمان جريف الرئيس التنفيذي لبنك سبيربنك، قال بوتين إن محاولة حظر الذكاء الاصطناعي مستحيلة، وحذر من خطورة السماح لمنصات غربية باحتكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقال إن ذلك غير مقبول.

وأضاف “سأوقع في المستقبل القريب جدا، وفي إحدى الخطوات الأولى، مرسوما رئاسيا وسأقر نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي”.

وقال بوتين إن الاستراتيجية الجديدة ستحدث تغييرات كبيرة، من بينها “توسيع الأبحاث الأساسية والتطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي الابتكاري ونماذج اللغات الكبيرة”.

وذكر أن روسيا بحاجة إلى إجراء تغييرات تشريعية واستثمارية لتحفيز تطوير الذكاء الاصطناعي.

    المصدر :
  • رويترز

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