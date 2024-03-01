بوتين ينفي تخطيط روسيا لنشر أسلحة نووية في الفضاء

أفادت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله لمجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة أن موسكو لا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، وإن التصدي للتهديدات في الفضاء يجب أن يكون دائما من أولويات البلاد.

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: “ناقشنا معكم الأكاذيب التي تطلقها بعض الشخصيات في الغرب حول خططنا المزعومة لنشر الأسلحة النووية في الفضاء. أقول “المزعومة” لأنه كما أكدت سابقا، وكما نعلم جيدًا، ليس لدينا مثل هذه الخطط”.

واقترح الرئيس بوتين خلال الاجتماع مناقشة تحييد التهديدات في قطاع الفضاء.

وقال: “قضية الفضاء، ومسألة تحييد التهديدات التي قد تنشأ بالنسبة لنا في المجال الفضائي، يجب أن تكون في مجال اهتمامنا دائمًا. دعونا نتحدث عن هذا اليوم”.

وقال بوتين: إن “روسيا لطالما عارضت بشكل قطعي نشر الأسلحة النووية في الفضاء، وتدعو دائما إلى الامتثال لجميع الاتفاقات القائمة”.

وأوضح بوتين: “موقفنا واضح وشفاف، لقد كنا دائما ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء بشكل قاطع ونعارضه الآن، وأكثر من ذلك، إننا نحث ليس فقط على الامتثال لجميع الاتفاقات الموجودة في هذا المجال، بل واقترحنا تعزيز هذا العمل المشترك عدة مرات”.

وتقول مصادر في الولايات المتحدة إن روسيا تطور سلاحا نوويا مضادا للأقمار الصناعية ليتم نشره في الفضاء لكن بوتين قال إنه يعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء كما نفت موسكو المزاعم الأمريكية بشكل قاطع.