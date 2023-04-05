بوتين يهاجم واشنطن بحضور السفيرة الأمريكية

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، الولايات المتحدة بحضور لين تريسي، السفيرة الأمريكية الجديدة في موسكو.

وخاطب بوتين، خلال حفل استلام أوراق اعتماد مجموعة من السفراء، تريسي بالقول: “سيدتي السفيرة، لا أريد أن أزعج أجواء تقديم أوراق الاعتماد، وأنا أعلم أنك قد لا تتفقين مع رأيي، لكن لا يسعني إلا أن أقول اليوم إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الخارجية لأدوات مثل دعم الثورات الملونة، ومساندتها الانقلاب في كييف عام 2014، أدى في النهاية إلى الأزمة الأوكرانية الحالية”.

وأضاف: “كما أدى هذا الدعم إلى المساهمة السلبية في تدهور العلاقات الروسية الأمريكية”.

وأكد بوتين للسفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا أن “العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، التي يعتمد عليها الأمن والاستقرار العالمي بشكل مباشر، تمر بأزمة عميقة”.

وقال بوتين في الحفل، إن “روسيا منفتحة للشراكة مع كافة البلدان ولا تخطط لعزل نفسها”، مؤكدًا “ليست لدى روسيا نوايا عدائية تجاه الدول الأخرى”.

ووصف بوتين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي بأنها “تدهورت إلى حد كبير وهي في حالة تدهور مستمر”.