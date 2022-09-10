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بوتين يهنئ الملك تشارلز بتوليه عرش المملكة المتحدة

منذ 50 دقيقة
الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز الثالث

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كتبت السفارة الروسية في لندن على تويتر أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث بتوليه العرش.

وورد في بيان بوتين “أتقدم بخالص التهنئة لتوليكم العرش”.

وأضاف “أتمنى لجلالتكم النجاح والصحة الجيدة وأطيب الأمنيات”.

وأعلن السبت، تعيين تشارلز الثالث ملكا جديدا لبريطانيا في مراسم تاريخية في قصر سانت جيمس، خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

ومع وفاة الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 96 عاما يوم الخميس بعد جلوسها على العرش لسبعين عاما، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وخلف تشارلز (73 عاما) والدته على الفور يوم الخميس لكن مجلس الخلافة اجتمع اليوم السبت لإعلان تنصيبه. وكان ابنه ووريث عرشه وليام وعقيلة الملك كاميلا ورئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس من بين من وقعوا على البيان.

وخلال الاجتماع الرسمي للمجلس، هتف ستة من رؤساء الوزراء السابقين والأساقفة وعدد من السياسة “حفظ الله الملك”.

وقال تشارلز “إنني أدرك تماما هذا الإرث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة للسيادة التي انتقلت إلي الآن”.

وأضاف “في تحمل هذه المسؤوليات، سأعمل جاهدا لاتباع المثال الملهم الذي تم إرساؤه لدعم الحكومة الدستورية والسعي لتحقيق السلام والوئام والازدهار لشعوب هذه الجزر ودول الكومنولث والمقاطعات في جميع أنحاء العالم”.

    المصدر :
  • رويترز

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