الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 ﻫ - 18 يونيو 2024 |
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بوتين يهنئ رئيس جنوب أفريقيا على إعادة انتخابه

منذ دقيقة واحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا على إعادة انتخابه رئيسا أمس الاثنين، في إشارة لاستمرار العلاقات الجيدة مع بريتوريا رغم عدم اليقين بشأن غزو موسكو لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين.

وجاء في بيان على موقع الكرملين على الإنترنت “جرى الإعراب عن الأمل في مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة بين روسيا وجنوب أفريقيا في جميع جوانبها”، في إشارة إلى اتصال بوتين الهاتفي برامابوسا.

وأعاد البرلمان انتخاب رامابوسا يوم الجمعة. لكن فشل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتزعمه في الفوز بالأغلبية في انتخابات الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما أدى إلى تشكيل حكومة مكونة حتى الآن من خمسة أحزاب.

وتعود العلاقات طويلة الأمد بين جنوب أفريقيا وموسكو، كما هو الحال مع عدد من الدول الأفريقية، إلى فترة الحكم السوفيتي، عندما كانت موسكو داعما بارزا لحركات التحرير والكفاح من أجل إنهاء الفصل العنصري، بقيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

ونددت جنوب أفريقيا في البداية بالغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، لكنها تبنت منذ ذلك الحين موقفا أكثر اعتدالا، منه الامتناع عن التصويت في العديد من تصويتات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين التصرفات الروسية.

وحضرت جنوب أفريقيا “قمة السلام” التي استضافتها سويسرا بشأن أوكرانيا مطلع الاسبوع. لكنها رفضت التوقيع على البيان الختامي، إلى جانب الهند وإندونيسيا والمكسيك والسعودية، رغم حذف بعض البنود المثيرة للجدل على أمل جذب دعم أوسع.

    المصدر :
  • رويترز

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