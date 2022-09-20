بوتين يوجه رسائل خاصة لـ3 دول عربية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسائل “سياسية ودبلوماسية” خاصة إلى ثلاث دول عربية هي مصر والجزائر وليبيا.

كلمات فلاديمير بوتين جاءت خلال حديثه مع السفراء الجدد لدى موسكو، ومن بينهم السفير المصري الجديد نزيه النجاري.

واعتبر بوتين أن مصر أحد أهم شركاء روسيا في أفريقيا والعالم العربي، مضيفا: “علاقاتنا مع مصر تسمح بتطوير الشراكة متعددة الجوانب بين البلدين”.

وفيما يتعلق برسالته الدبلوماسية للجزائر، أكد أن هذا البلد العربي أحد الدول الرائدة في التبادل التجاري مع روسيا.

وعبر الرئيس الروسي عن اهتمام بلاده الكبير بالتعاون مع ليبيا، معربا عن تمنياته لها بالاستقرار.

ومضى بوتين في حديثه قائلا: “مستمرون في دعم الشعب الليبي لتقرير مصيره”.

من ناحية أخرى، شدد بوتين على دعم روسيا للحوار السياسي بشأن الوضع على الحدود الأرمينية الأذرية.

وتعهد بالاستمرار في تقديم مساهمات روسية للمساعدة في التوصل لحلول للأزمات العالمية.

بوتين قال أيضا: “العالم يتجه نحو هيكل جديد للعلاقات الدولية ويتحول إلى نظام متعدد الأقطاب”.