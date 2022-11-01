بوتين يوجه رسالة للقادة العرب في الجزائر

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة إلى القادة العرب المشاركين بقمة الجزائر، اختزلت رؤيته للدور المهم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنطلق، اليوم بالجزائر، أعمال القمة العربية الـ31، وتستمر فعالياتها على مدى يومين وسط استعدادات أمنية وفنية وسياسية، في اجتماعات تأتي بعد توقف دام 3 سنوات عن عقدها بسبب جائحة كورونا.

وفي رسالته إلى القادة العرب، تحدث بوتين عن نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وقال إن “العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية هامة”.

وأضاف أن “عملية تشكيل نظام متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة والعدالة، واحترام المصالح المشروعة لبعضنا البعض، تكتسب زخما”.

وأكد الرئيس الروسي على أهمية الدور الذي تلعبه الدول العربية، مشددا على أن “دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من نصف مليار نسمة، تلعب دورا متزايد الأهمية في هذه العملية”.

وتزينت شوارع وميادين العاصمة الجزائرية والطرق المؤدية لقاعة الاجتماعات ومقرات إقامة الوفود الرسمية، بأعلام الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية وكذلك الجداريات المتمثلة في شعار القمة الـ31.

ويأتي انعقاد القمة في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات جمة، وسط تنامي الإرهاب العالمي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.