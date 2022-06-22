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بوتين يوقع مرسوما بشأن خدمة الدين الخارجي

منذ 4 دقائق
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الأربعاء الواقع في 22 حزيران، مرسوما يحدد إجراءات مؤقتة للوفاء بالتزامات الدين الخارجي، بينما يراقب المستثمرون عن كثب تخلفا محتملا عن السداد، بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس للأنباء.

وأضافت الوكالة أن بوتين أمر الحكومة باختيار بنوك في غضون عشرة أيام للتعامل مع مدفوعات السندات الدولية في ظل خطة جديدة.

وفشل روسيا في سداد التزامات دينها الخارجي بسبب العقوبات الغربية يقربها من أول تخلف عن مدفوعات سندات دولية منذ الثورة البلشفية قبل أكثر من قرن.

وجاء في المرسوم الذي وقعه بوتين أن روسيا ستعتبر أنها أوفت بالتزاماتها بشأن مدفوعات السندات الدولية إذا جرى دفعها بالروبل الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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