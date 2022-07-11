بوتين يوقع مرسوما يتيح للأوكرانيين الحصول على الجنسية الروسية

أظهرت وثيقة نشرها الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع اليوم الاثنين مرسوما يطرح على جميع مواطني أوكرانيا عملية مبسطة لاكتساب الجنسية الروسية.

وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن إجراء مبسطا سابقا لنيل الجنسية الروسية كان ينطبق فقط على سكان أراضي جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوجانسك الشعبية المعلنتين ذاتيا في شرق أوكرانيا، واللتين تسعى موسكو “لتحريرهما” من سيطرة كييف، وكذلك على سكان منطقتي خيرسون وزابوريجيا اللتين تحتلهما روسيا.

معارك دونباس

وفي التطورات الميدانية أيضا، أفادت الاستخبارات البريطانية اليوم الاثنين في تقييم دوري جديد بأن القوات الروسية تواصل قصفها في شمالي إقليم دونباس، من دون تحقيق تقدم كبير فيه.

وقالت مصادر عسكرية أوكرانية إن القوات الأوكرانية قصفت 5 مستودعات أسلحة روسية في إقليم دونباس في الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت المصادر أن القوات الروسية قصفت بالمدفعية وراجمات الصواريخ 16 بلدة في شمال غربي مدينة سلوفيانسك بمقاطعة دونيتسك التي تشكل مع مقاطعة لوغانسك إقليم دونباس.

وفي الإطار نفسه، ذكر حاكم مقاطعة لوغانسك الأوكراني سيرغي غايداي أن الجيش الروسي نفذ هجمات صاروخية ومدفعية على مناطق مأهولة بالسكان على حدود مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، في محاولة جديدة وصفها بالفاشلة للتقدم غرب مدينة ليسيتشانسك التي سيطر عليها الروس قبل نحو أسبوع.

من جهته، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية أوكرانية قولها إن القوات الروسية تقصف بالمدفعية خط المواجهة في دونيتسك.

وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على نحو 550 عسكريا أوكرانيا خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الروسية في أوكرانيا خلال اليوم الماضي، وتحدثت عن تدمير مستودع يضم أكثر من 200 طن من الأنظمة الأجنبية المضادة للدبابات في منطقة خاركيف.