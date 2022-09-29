بوتين يوقع مرسوما يمهد الطريق لضم "خيرسون وزابوريجيا"

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين (الخميس 29-9-2022) مرسوما يمهد الطريق أمام ضم منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيين المحتلتين رسميا إلى روسيا.

وجاء في المرسوم الذي أعلنه الكرملين أن بوتين اعترف بخيرسون وزابوريجيا منطقتين مستقلتين.

وهذه خطوة وسيطة لازمة قبل أن يتمكن بوتين من المضي قدما في خططه للإعلان غدا الجمعة أن المنطقتين جزء من روسيا.

في سياق متصل، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بألا تعترف الولايات المتحدة أبداً بمطالبات روسيا بالسيادة على أراض أوكرانية، في وقت تستعد فيه موسكو لضم مناطق احتلتها هناك.

وندد بايدن بالاستفتاءات التي أجرتها قوى موالية لروسيا في مناطق أوكرانية ووصفها بأنها “باطلة تماما” وقال “النتائج معدة سلفا في موسكو”.

يذكر أنه أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الإدارة الأميركية لن تعترف بالمحاولات غير القانونية وغير الشرعية التي تمارسها روسيا لضم مناطق في شرق أوكرانيا، ولن تعترف بنتائج الاستفتاءات التي نظمتها روسيا تمهيداً لضمها، وأوضحت أنه سيتم الطعن في نتائج هذه الاستفتاءات على الساحة الدولية.