بوتين يُصعّد الحرب في أوكرانيا

أفردت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، مساحة لخطاب لبوتين، الجمعة، خلال إعلانه ضم أراض أوكرانية إلى الاتحاد الروسي.

وقالت إن الرئيس الروسي وصف الولايات المتحدة وحلفاءها بـ“الشياطين“.

وأشار كذلك إلى استعداده لاستخدام السلاح النووي، في تصعيد كبير للحرب مع ”كييف“، التي تعهدت بالقتال من أجل استعادة الأراضي المحتلة.

وذكرت الصحيفة: ”ضم لوغانسك ومناطق من دونيتسيك، وخيرسون وزابوريجيا إلى سيطرة روسيا بعد سلسلة من الاستفتاءات المثيرة للجدل، يمثل عنصراً محورياً لأهداف الحرب التي وضعها القادة الروس“.

وأضافت: ”ضم هذه الأراضي يوفر لموسكو جسرا بريا إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، والتي تضم أسطول البحر الأسود“.

وتابعت: كانت السيطرة على القرم أول تحرك من نوعه تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى فرض عقوبات على روسيا، وقلب الفرضيات الأمنية القديمة حول قارة أوروبا“.

وأردف تقرير الصحيفة الأمركية أن ”ضم هذه الأراضي الجديدة يؤدي إلى تصعيد خطير للحرب، بطريقة يمكن أن تجعل بوتين غير قادر على الخروج من الأزمة، مع بدء تحول الحرب البرية بصورة في غير صالح روسيا، وفقاً لمحللين“.

وزاد: ”تخطط الحكومة الروسية لإطلاق موجة من الاحتفالات بمناسبة إعلان بوتين ضم أراض أوكرانية إلى الاتحاد الروسي، وشهد الحفل الموسيقي الذي أقيم في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو الجمعة نفس أجواء الاحتفالات التي صاحبت ضم شبه جزيرة القرم قبل 8 سنوات“.

وأشار إلى أنه ”تم بثه على الهواء مباشرة، للتغطية على الانتكاسات التي تواجهها روسيا في ساحة المعركة“.

وتطرقت ”وول ستريت جورنال“ إلى استطلاعات الرأي، التي أشارت إلى أن التعبئة العسكرية لا تحظى بقبول كبير لدى الروس.

لكن محللين قالوا إن ”بوتين لديه خيارات قليلة بالنظر إلى حجم خسائر الجيش الروسي، ورغبة القوميين الروس في تعزيز التواجد العسكري على الخطوط الأمامية في أوكرانيا“.

ورأت أن ”نشر 300 ألف جندي روسي في ساحة المعركة، بعد الأمر الذي أصدره بوتين بالتعبئة العسكرية الجزئية، يضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد الروسي، في الوقت الذي تحصل فيه أوكرانيا على مساعدات عسكرية واقتصادية من الغرب“.