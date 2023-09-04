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بوتين يُوجّه سهامه نحو الغرب مجددًا: مستعدّون للعودة إلى "اتّفاق الحبوب"

منذ 55 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

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لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، إلى أنّ المقترح الروسي لإرسال مليون طن من الحبوب للدول الأفريقية عبر تركيا بدعم مالي من قطر، لا يعد بديلًا لاتفاق حبوب البحر الأسود.

بوتين قال عقب اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إنّ روسيا ستكون مستعدة للعودة إلى اتفاق حبوب البحر الأسود بمجرد تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة به.

وانتقد بوتين الغرب مجددًا بسبب هذا الاتفاق الذي انسحبت منه روسيا في يوليو/ تموز.

بدوره، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أنّ أوكرانيا بحاجة إلى تخفيف موقفها التفاوضي ضد روسيا، في المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف للصحافيين بعد اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي: “على أوكرانيا أن تخفف نهجها حتى يكون من الممكن لها اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا”.

ونادى أردوغان بضرورة إرسال المزيد من الحبوب إلى أفريقيا بدلًا من الدول الأوروبية.

كما لفت الرئيس التركي إلى أنّه يعتقد بأنه يمكن التوصل قريبًا إلى حل بشأن إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، بما في ذلك سد الفجوات المتبقية.

إذ يسعى أردوغان إلى إقناع بوتين بالعودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود بعد انسحاب موسكو في يوليو/ تموز، لينتهي بذلك الاتفاق الذي استمر عامًا وسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وانتهى سريان الاتفاق في يوليو/ تموز عندما انسحبت موسكو منه بسبب شكواها من العقبات التي تواجه صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

    المصدر :
  • رويترز

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