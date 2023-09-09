السبت 24 صفر 1445 ﻫ - 9 سبتمبر 2023 |
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بوتين: لتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية "على كل المحاور"

منذ 4 دقائق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس النظام في بيونغ يانغ، داعياً إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية “على كل المحاور”، حسب ما أعلن الكرملين السبت.

وقال بوتين في برقية تهنئة إلى كيم “أنا على ثقة أننا بفضل جهودنا المشتركة سنواصل تعزيز (..) علاقاتنا الثنائية على كل المحاور”.

وأضاف “هذا يتماشى تماما مع مصالح شعبينا” ويساهم في ضمان “الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا”.

وذكّر بوتين “قبل 75 عاما، كان الاتحاد السوفيتي أول من اعترف بالدولة الجديدة المتمتعة بالسيادة التي ظهرت على الأرض الكورية”، مشددا على أن “العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين تستند على مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل”.

ومضى يقول: “أتمنى لكم دوام الصحة والنجاح ولكل المواطنين الكوريين الشماليين السلام والازدهار”.

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