الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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بوتين: 30 سفينة جديدة تنضم إلى البحرية الروسية هذا العام

منذ 16 دقيقة
بوتين

بوتين

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد، أن البحرية الروسية تلقت 30 سفينة جديدة هذا العام، وأدلى بتلك التصريحات في مراسم في سان بطرسبرغ بمناسبة يوم البحرية الروسي السنوي.

كما نقلت وسائل إعلام روسية مشاهد لعرض قطع حربية على نهر نيفا في الاحتفال، تنوعت بين مدمرات وغواصات وغيرهما.

وصعد بوتين على متن قطعة حربية رافقه عدد من القادة العسكريين وحيّا عناصر البحرية المشاركين في الاحتفال.

وقال بوتين:” إن الأسطول البحري الروسي كان ولا يزال حاميا لا يقهر لحدود بلادنا”.

وأضاف أنه في العام الحالي وصل عمر الأسطول الروسي إلى 320 عاما.

وقال إن 30 سفينة جديدة دخلت إلى الخدمة في الأسطول الروسي.

ولفت الرئيس الروسي إلى السفينة “ميركوري”، التي دخلت الخدمة في مايو الماضي، تيمناً باسم بحار روسي قاتل في القرن التاسع عشر، ومهمتها اكتشاف وتدمير الغواصات.

وأفادت معلومات صحافية في سان بطرسبرغ بأن الاحتفال تم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأضافت أن الاحتفال تمت أيضا بحضور حشد من المواطنين الروس الذين اصطفوا على ضفتي نهر نيفا.

وذكرت أن الكرملين قدر عدد القطع الحربية المشاركة في العرض بنحو 40- 45 قطعة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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