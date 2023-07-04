بوتين: 80% من التعاملات التجارية مع الصين تتم باليوان والروبل

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الثلاثاء، إن روسيا تواجه مشروع تشكيل دولة مناوئة على الحدود.

وأضاف بوتين، أمام قمة منظمة شنغهاي، أن روسيا تسعى لتعزيز التعاون مع دول منظمة شنغهاي في مجالات الأمن والتجارة.

وتابع: “روسيا تواجه حربا هجينة غير مسبوقة”.

وأكد بوتين أن 80% من التعاملات التجارية مع الصين تتم باليوان والروبل، مشيراً إلى أن مخاطر الأزمات الاقتصادية العالمية في ارتفاع.

وأوضح أن روسيا تواجه العقوبات والتحديات عبر وحدة جبهتها الداخلية، وتقاوم بثقة وستقاوم العقوبات والضغوط الخارجية.

وقال بوتين، إن روسيا ملتزمة بتشكيل نظام عالمي قائم على القانون الدولي.