بوتين يعتذر عن قمة العشرين.. ويوفد وزير خارجيته

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي‭‭ ‬‬في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين المقرر أن تستضيفها نيودلهي الشهر المقبل.

ناقش الزعيمان العلاقات بين البلدين والتوسع المزمع في مجموعة بريكس، التي تضم الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وشارك مودي وبوتين في قمة بريكس التي عُقدت في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي لكن الرئيس الروسي حضر فعالياتها عبر الفيديو كونفرانس بسبب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقال بيان صادر عن الحكومة الهندية إن بوتين أبلغ مودي بأن لافروف هو من سيمثل روسيا في قمة مجموعة العشرين.

وقالت الحكومة الهندية “عبر رئيس الوزراء عن تفهمه لقرار روسيا وشكر الرئيس بوتين على دعم بلاده المستمر لجميع المبادرات في إطار رئاسة الهند لمجموعة العشرين”.

وتسعى روسيا إلى تعزيز العلاقات القوية بالفعل مع الهند بعد أن أدى غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 إلى فرض عقوبات غربية واسعة على موسكو. والهند مشتر رئيسي للنفط الروسي.