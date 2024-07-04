بورصات أوروبا تغلق مرتفعة وسط تفاؤل إزاء خفض الفائدة في أمريكا

أغلقت البورصات الأوروبية، اليوم الخميس، على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن قرب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أعقاب بيانات اقتصادية تظهر تراجع قوة الاقتصاد، فيما ارتفعت بورصة لندن مع بدء التصويت في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة وسط استطلاعات رأي تتوقع فوزا تاريخيا لحزب العمال.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع.

وتقدم المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.8 بالمئة، مع ترقب الأسواق لمعرفة حجم الأغلبية التي قد يفوز بها حزب العمال.

وصعدت الأسهم الفرنسية لليوم الثاني على التوالي لتكسب 0.8 بالمئة وسط جهود مكثفة من قبل معارضي حزب التجمع الوطني الفرنسي لمنع الحزب اليميني المتطرف من الوصول للسلطة.

وأظهر استطلاع للرأي أجري اليوم الخميس أنه من المتوقع أن يخفق حزب التجمع الوطني في الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الأحد.

وارتفع المؤشر الفرعي للبنوك الأوروبية، والذي يضم بنوكا فرنسية مثل سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا، على خلفية الأخبار، وزاد 1.3 بالمئة ليسجل أكبر المكاسب بين القطاعات.

وعززت بيانات أمريكية ضعيفة المعنويات بشأن احتمال توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل.

وفي أوروبا، انخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية بشكل غير متوقع في مايو أيار في حين أظهر تقرير آخر انخفاض التضخم في سويسرا الشهر الماضي، مما عزز توقعات الأسواق بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى صعيد الشركات، قفز سهم سميث اند نيفيو البريطانية 6.8 بالمئة بعد أن كشفت شركة الاستثمار سيفيان كابيتال عن حصة تبلغ خمسة بالمئة في شركة تصنيع المعدات الطبية.

وهوى سهم بلوكسي الفرنسية 9.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة برامج القسائم والامتيازات عن مبيعات أضعف من المتوقع في أوروبا في الربع الثالث أمس الأربعاء.

وهبط سهم إريكسون السويدية 1.2 بالمئة بعد أن سجلت شركة تصنيع معدات الاتصالات تكاليف انخفاض قيمةٍ أخرى بواقع 11.4 مليار كرونة سويدية (1.09 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2024.

وانخفضت أحجام التداول بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.