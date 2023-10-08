بورصات الخليج الرئيسية تنخفض وسط تصاعد صراع غزة وإسرائيل

هبطت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج عند الإغلاق اليوم الأحد، وسط مخاوف من اتساع الصراع المتصاعد بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

حيث انخفض المؤشر السعودي الرئيسي 1.6 بالمئة إلى 10596 نقطة، وهو أكبر تراجع منذ عشرة أشهر.

وتأثر المؤشر بخسائر في جميع القطاعات، إذ هبط سهم شركة لومي السعودية لتأجير السيارات خمسة بالمئة وهوى سهم اتحاد عذيب للاتصالات 5.3 بالمئة.

وخسر سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) 6.8 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.1 بالمئة.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.6 بالمئة إلى 10001 نقطة في ثالث جلسة من الخسائر، إذ تراجعت جميع القطاعات.

وهبط سهم شركة صناعات قطر 1.1 بالمئة وتراجع سهم البنك التجاري القطري 1.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.6 بالمئة إلى 19357 نقطة، وهو أسوأ أداء له منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وأثقلت خسائر في جميع القطاعات كاهل المؤشر، إذ تراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.7 بالمئة وهوى سهم مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 4.8 بالمئة.

ومن بين الخاسرين، انخفض سهم المصرية للاتصالات 4.2 بالمئة وهبط سهم فوري للخدمات المصرفية 4.7 بالمئة.