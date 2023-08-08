بورصات الخليج تتبع أسعار النفط والأسهم العالمية وتُغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الثلاثاء، على انخفاض، بعد تتبعها أسعار النفط والأسهم العالمية وواصل المؤشر السعودي الانخفاض للجلسة التاسعة على التوالي.

وتراجعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 1.5 بالمئة، بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات وصادرات الصين على نحو أكبر مما كان متوقعا في يوليو/ تموز، في مؤشر آخر على ضعف النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم.

ونزل المؤشر السعودي 0.3 بالمئة متأثرًا بانخفاض 1.8 بالمئة لسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية و2.2 بالمئة لسهم البنك الأهلي السعودي.

غير أن سهم عملاق النفط أرامكو السعودية ارتفع 1.2 بالمئة.

وأعلنت أرامكو أمس الإثنين، صافي دخل بلغ 112.81 مليار ريال (30.07 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو/ حزيران متجاوزًا​​متوسط تقديرات قدمتها الشركة بناء على آراء 15 محللًا عند 29.8 مليار دولار.

كما أعلنت الشركة توزيعات أرباح أساسية تتجاوز 19.5 مليار دولار في الربع الثاني بما يتماشى تقريبًا مع الربع الأول.

وقالت أرامكو إنها ستدفع أيضًا توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء على مدى ستة أرباع تبدأ بدفع 9.87 مليار دولار في الربع الثالث.

وانخفض المؤشر القطري 1.1 بالمئة، بعد أن هبط سهم صناعات قطر 3.5 بالمئة قبل إعلان الشركة المتخصصة في البتروكيماويات أرباحها.

وأغلق مؤشر دبي من دون تغيير.

وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم العالمية 0.36 بالمئة مع قيام المستثمرين بتقييم أحدث البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين.

غير أن مؤشر أبو ظبي ارتفع 1.7 بالمئة بعد قفزة لسهم الشركة العالمية القابضة بلغت ثلاثة بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5 بالمئة مع هبوط سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني 2.8 بالمئة.