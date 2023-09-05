بورصات الخليج تتراجع في ظلّ ضعف بيانات الصين

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسعار النفط في ظل بيانات تشير إلى ضعف قطاع الخدمات في الصين، مما أجج المخاوف بشأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، 0.6 بالمئة مع تداول خام برنت عند 88.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

وأظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الثلاثاء، نمو قطاع الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة له في ثمانية أشهر في أغسطس/ آب، مع استمرار ضعف الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق على تراجع 0.9 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.9 بالمئة وسهم مجموعة ملتيبلاي 1.3 بالمئة.

وهوى سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.8 بالمئة، فيما تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1 بالمئة.

وواصل المؤشر القطري سلسلة خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، ليغلق منخفضا 0.6 بالمئة مع تراجع معظم القطاعات المدرجة فيه.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.6 بالمئة، في حين انخفض سهم قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 3.3 بالمئة.

وانخفض مؤشر دبي للجلسة الثانية على التوالي، متراجعا 0.4 بالمئة مع تراجع جميع القطاعات المدرجة فيه.

وتراجع سهم شركة سالك لخدمات التعريفة المرورية 1.5 بالمئة وسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي 4.1 بالمئة.

وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.2 بالمئة.

وتراجع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي متأثرا بانخفاض سهمي شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.6 بالمئة والبنك الأهلي السعودي واحدًا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة وسهم الشرقية (إيسترن كومباني) 7.3 بالمئة.

وأعلنت إيسترن كومباني، أكبر شركة لصناعة منتجات التبغ في مصر، عن ارتفاع صافي أرباح العام بأكمله 90.1 بالمئة مع زيادة الإيرادات أيضًا عن العام السابق.