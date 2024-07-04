بورصات الخليج ترتفع مع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المُبكرة اليوم الخميس بعدما رفعت بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكية توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض في وقت لاحق من العام.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء دلائل على تباطؤ سوق العمل الأمريكية مع ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة إلى 238 ألفا، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، زادت توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض في سبتمبر أيلول إلى 74 من 65 بالمئة قبل صدور البيانات. ويتوقعون خفضها بواقع 47 نقطة أساس هذا العام.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وزاد المؤشر السعودي 0.2 بالمئة ليتجه إلى إنهاء أربع جلسات من الخسائر بدعم من صعود سهم مجموعة التيسير لصناعة الألومنيوم 1.6 بالمئة وارتفاع سهم أكوا باور 1.6 بالمئة.

وربح سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.5 بالمئة في ظل ضعف سوق النفط العالمية.

ونقلت بلومبرج نيوز عن أشخاص مطلعين أن كلا من أرامكو وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس بشكل منفصل تقديم عرض لشراء شركة سانتوس الأسترالية للغاز.

وصعد مؤشر دبي 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.2 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة مع زيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 0.5 بالمئة.

بينما انخفض مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 1.4 بالمئة.

وأمرت المحكمة التجارية بالرباط شركة اتصالات المغرب التابعة لشركة الإمارات للاتصالات بدفع تعويض قدره 6.368 مليار درهم مغربي (641.7 مليون دولار) لمنافستها شركة وانا بسبب مزاعم عن ممارسات احتكارية.

(الدولار = 9.9230 درهم مغربي)