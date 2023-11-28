بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بدعم من زيادة أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع الثلاثاء بدعم من زيادة أسعار النفط وسط توقعات بزيادة وتمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك+.

وزادت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، 1.1 بالمئة اليوم الثلاثاء ليتداول خام برنت عند 80.82 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، اجتماعا وزاريا يوم الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

وصعد مؤشر دبي للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق مرتفعا 0.4 بالمئة بفضل مكاسب في جميع القطاعات تقريبا.

وقفز سهم إعمار العقارية 2.7 بالمئة وارتفع سهم أكبر بنك في الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، 1.1 بالمئة.

وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.3 بالمئة مدعوما بمكاسب سهم مجموعة ألفا ظبي الذي ارتفع 1.1 بالمئة وارتفاع سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) 1.8 بالمئة.

كما صعد المؤشر السعودي 0.2 بالمئة لينهي خسائر الجلسة السابقة، وذلك بدعم من مكاسب قطاعات الطاقة والتمويل والرعاية الصحية والمواد الخام.

وارتفع سهم شركة لومي لتأجير السيارات 2.4 بالمئة وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.7 بالمئة.

لكن المؤشر في قطر واصل الانخفاض للجلسة الخامسة على التوالي وأغلق متراجعا 0.2 بالمئة مع هبوط سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 0.9 بالمئة وسهم شركة الملاحة القطرية 2.7 بالمئة.

ومع ذلك ارتفع سهم بنك قطرالوطني، أكبر بنك في الخليج، وسهم مصرف قطر الإسلامي 0.8 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر ثلاثة بالمئة مع تراجع جميع القطاعات.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي وسهم الشركة الشرقية للدخان 4.8 بالمئة و4.4 بالمئة على الترتيب.