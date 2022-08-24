الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بدعم من صعود أسعار الطاقة

منذ 8 دقائق
أسواق الأسهم في الخليج

أسواق الأسهم في الخليج

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أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع، الأربعاء، مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل ارتفاع أسعار النفط.

وتخطى سعر النفط الخام مئة دولار للبرميل بعدما أشارت السعودية هذا الأسبوع إلى أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ربما تبحث تخفيض الإنتاج ردا على ضعف السيولة في سوق العقود الآجلة للنفط الخام والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 0.2 بالمئة مع صعود سهم أرامكو اثنين بالمئة.

وربح مؤشر الطاقة في المملكة 1.8 بالمئة اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة لينخفض للجلسة الثامنة في تسع جلسات مع استمرار المستثمرين في جني أرباح بعدما سجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق هذا الشهر.

وصعد مؤشر دبي 0.9 بالمئة بعدما قفز سهم شركة إعمار العقارية 3.3 بالمئة ليحقق أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من شهر.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة لينهي سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أيام، مع صعود سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.4 بالمئة ومسيعيد للبتروكيماويات 1.7 بالمئة على خلفية ارتفاع أسعار الغاز.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية على انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة ليواصل خسائره للجلسة الثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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