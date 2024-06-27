بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بفضل صعود أسعار النفط والمؤشر المصري يواصل مكاسبه

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، بفضل صعود أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط في حالة اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة.

وارتفع سعر خام برنت 0.63 بالمئة إلى 85.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وصعد المؤشر السعودي، الذي حقق أول مكاسب شهرية بعد ثلاثة أشهر متتالية من الخسائر، بنحو 0.6 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة التيسير تالكو الصناعية عشرة بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 2.2 بالمئة.

وتقدم سهم أكوا باور للطاقة المتجددة 2.9 بالمئة بعد أن وقعت الشركة بحسب بيان لها اتفاقيات شراء طاقة لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.

وتبلغ قيمة الاتفاقيات 12.3 مليار ريال (3.28 مليار دولار).

وأضاف مؤشر أبوظبي 0.4 إلى قيمته بعد خسائر لجلستين.

وربح سهم الدار العقارية 1.7 بالمئة وسهم مجموعة ملتي بلاي 1.5 بالمئة.

وربح المؤشر القطري 0.9 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثامنة عشرة على التوالي بدعم من مكاسب أسهم قطاع الطاقة والقطاع المالي.

وحقق سهم بنك قطر الوطني صعودا بنحو 0.4 بالمئة وسهم قطر لنقل الغاز 3.7 بالمئة.

وأنهى المؤشر القطري جميع جلسات يونيو حزيران في المنطقة الخضراء مسجلا أعلى مكسب شهري خلال العام الجاري، وفقا لبيانات بورصة لندن.

واختتم مؤشر دبي جلسة التداول اليوم على ارتفاع 0.1 بالمئة مع صعود سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحدا بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي 1.9 بالمئة وسهم إي.إف.جي القابضة 4.6 بالمئة.

وقال المدير الإداري في تيكميل جوزيف ضاهرية إن السوق المصرية تحافظ على المسار الإيجابي رغم وجود مستوى مقاومة بالقرب من أعلى مستوياتها خلال الشهر الماضي، لكن “في الوقت نفسه، قد تتواصل ضغوط أزمة الطاقة الحالية على النشاط الاقتصادي والصناعي وقد تؤثر على سوق الأسهم إذا تفاقمت”.