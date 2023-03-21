بورصات الخليج تغلق على ارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع الثلاثاء مع انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس من جانب الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ اجتماعه في وقت لاحق اليوم ولمدة يومين، مقابل توقعات سابقة لزيادة 50 نقطة أساس.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تتبع قطر والسعودية والإمارات أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفع المؤشر السعودي 1.4 بالمئة مواصلا مكاسبه لجلسة ثانية. وسجل المؤشر طفرة في جميع القطاعات، إذ صعدت أسهم أكبر مقرض في المملكة من حيث الأصول، البنك الأهلي السعودي، 3.4 بالمئة وبنك الرياض 3.9 بالمئة.

وصعد سهم شركة الحفر العربية 3.1 بالمئة بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي الثلاثاء سعره المستهدف إلى 164 ريالا سعوديا من 157 ريالا.

كما قفز سهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية 9.7 بالمئة، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام في نوفمبر\تشرين الثاني 2022.

وأعلنت الشركة التي تقدم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس الاثنين 20\3\2023 عن قفزة تزيد على 63 بالمئة في صافي أرباحها للعام بأكمله.

وأنهى مؤشر دبي خسائر جلساته السابقة وأغلق مرتفعا 1.1 بالمئة، وارتفع المؤشر مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات، مع صعود سهم سالك للتعرفة المرورية 2.1 بالمئة وإعمار العقارية 3.9 بالمئة.

وأعلنت شركة إعمار عزمها بناء مجمع تسوق ومكاتب بقيمة 60 مليون دولار في سريناجار عاصمة جامو وكشمير في الهند.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مقرض في الإمارة، 0.8 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري واحدا بالمئة منهيا خسائر استمرت لثماني جلسات، وسجل المؤشر مكاسب واسعة النطاق بقيادة قطاعي المالية والطاقة.

وقفز سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، وسهم البنك التجاري 2.9 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر قليلا، مواصلا خسائره من الجلسة السابقة وسط انخفاض سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية عشرة بالمئة وهبوط سهم أكبر مقرض في الإمارات، بنك أبوظبي الأول، واحدا بالمئة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 2.7 بالمئة مواصلا مكاسب الجلسة السابقة مع صعود جميع القطاعات.

وصعدت أسهم البنك التجاري الدولي وشركة فوري لخدمات الدفع الإلكتروني 2.1 بالمئة و5.2 بالمئة على الترتيب.

وقال فادي رياض كبير محللي الأسواق لدى كابيكس دوت كوم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “استفادت البورصة المصرية من تحسن المعنويات بين المستثمرين العالميين والتطورات المتعلقة ببرنامج الاكتتاب العام الوطني”.