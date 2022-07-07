بورصات الخليج تغلق على ارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الخميس بعد أن التقطت انفاسها إثر عمليات بيع في الفترة الأخيرة في حين يستوعب المستثمرون سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المتشددة لاحتواء التضخم.

وأظهرت وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو حزيران اتفاق المسؤولين على رفع كبير للفائدة مما يبرر زيادتها 0.75 نقطة مئوية مع تدهور توقعات التضخم في الأجل القريب منذ اجتماع البنك في مايو أيار.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.5 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم إعمار العقارية 5.1 بالمئة وسهم مصرف دبي الإسلامي 1.5 بالمئة.

وقالت شركة سالك للتعرفة المرورية في دبي إنها عينت إبراهيم الحداد رئيسا تنفيذيا لها في خطوة تؤذن باقتراب الشركة من طرحها المزمع في البورصة.

وكان نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد قد أعلن في نوفمبر تشرين الثاني عن خطط لطرح أسهم سالك في البورصة، وكانت الشركة آنذاك تابعة لهيئة الطرق والمواصلات، في سوق دبي المالي. ويهدف إدراج سالك وتسع شركات أخرى مرتبطة بالحكومة إلى تعزيز نشاط سوق الأسهم.

كما أغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.2 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري القطري 2.3 بالمئة.

لكن سهم بنك قطر الوطني، ثاني أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، نزل 1.5 بالمئة على الرغم من تسجيله زيادة بنسبة 12.3 بالمئة في أرباح الربع الثاني.

وفي أبوظبي نزل مؤشر البورصة 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.

وارتفع مؤشر الأسهم الرائدة في البورصة المصرية واحد بالمئة مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي 2.3 بالمئة.

ونزل المؤشر بأكثر من 25 بالمئة منذ بداية العام وتهاوي 3.6 بالمئة يوم الإثنين إلى 8642 وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.