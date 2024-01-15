بورصات الخليج تغلق على تباين قبيل موسم نتائج الأعمال

أغلقت بورصات الخليج على تباين اليوم الاثنين قبل الموجة المعتادة من نتائج الشركات الفصلية وعن العام بأكمله، بينما أنهى المؤشر السعودي سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.5 بالمئة، مع صعود سهم علم 1.6 في المئة ومصرف الراجحي 1.9 في المئة.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى 1.5 في المئة في ديسمبر كانون الأول، من 1.7 في المئة في الشهر السابق، مدفوعا بزيادة إيجارات السكن.

وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية العام الماضي مقارنة بالمستويات العالمية، في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.

مع ذلك، انخفض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.4 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.1 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار للتطوير العقاري واحد بالمئة وانخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة. وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.1 بالمئة.

وربح المؤشر القطري 0.2 بالمئة، مع ارتفاع سهم مصرف الريان الإسلامي 2.3 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 1.1 بالمئة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 1.9 بالمئة.