بورصات الخليج تغلق على تباين

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على تباين الثلاثاء وسط تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة، فيما تخلي المؤشر السعودي عن مكاسبه خلال الجلسة وأغلق على انخفاض.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نظرا لأن معظمها ترتبط عملاتها بالدولار.

وظل معدل التضخم الشهري في الولايات المتحدة دون تغيير في مايو أيار بعدما قابل الزيادة المتواضعة في تكلفة الخدمات أكبر انخفاض في أسعار السلع في ستة أشهر، مما قد يدفع الاحتياطي الاتحادي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة مع صعود سهم شركة سالك للتعرفة المرورية اثنين بالمئة وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بنحو 1.8 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي على صعود بنحو 0.3 بالمئة.

وخسر المؤشر السعودية 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مجموعة التيسير 2.2 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 1.2 بالمئة.

وأظهر مسح نشرته رويترز اليوم الثلاثاء أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في يونيو حزيران للشهر الثاني على التوالي، إذ عوضت زيادة الإمدادات من نيجيريا وإيران أثر تخفيضات طوعية للإمدادات من أعضاء آخرين ضمن تحالف أوبك+ الأوسع.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر القطري بعد سلسلة مكاسب استمرت 20 يوما.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة بفضل قفزة بنحو 3.3 بالمئة في سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى اليوم الثلاثاء أن المجموعة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع تطوير سياحي اسمه (ساوث ميد) بالساحل الشمالي بمصر.