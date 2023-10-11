بورصات الخليج تغلق على تباين

تباين أداء بورصات الخليج الأربعاء وسط تحول في تصريحات صناع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) تميل نحو خفض معدلات الفائدة، في حين يراقب المتعاملون تطورات الصراع بين المسلحين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي في الأيام القليلة الماضية إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى زيادة كلفة الاقتراض أكثر من ذلك.

ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر سبتمبر\أيلول في وقت لاحق اليوم الأربعاء 11\10\2023.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر القطري للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.7 بالمئة مع صعود معظم أسهمه. وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 2.1 بالمئة وقفز بنك قطر الوطني 5.3 بالمئة.

وقال بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، أمس الثلاثاء 10\10\2023 إنه حقق ارتفاعا في صافي أرباح الربع الثالث بنحو ثمانية بالمئة بدعم من نمو القروض.

وأوقف مؤشر دبي القياسي خسائر جلستين وأغلق مرتفعا 0.8 بالمئة مدعوما بمكاسب في قطاعي التمويل والمرافق مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 2.3 بالمئة وارتفاع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 4.6 بالمئة.

وقفز بنك الإمارات دبي الوطني،أكبر بنك في الإمارة، 2.3 بالمئة.

وتعافى مؤشر أبو ظبي القياسي من سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات وأغلق مرتفعا 0.4 بالمئة مع ارتفاع شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 3.5 بالمئة وارتفاع الدار العقارية 2.5 بالمئة.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.6 بالمئة متأثرا بخسائر في جميع القطاعات مع انخفاض سهم شركة النفط الكبرى أرامكو السعودية 1.3 بالمئة وانخفاض سهم اتحاد عذيب للاتصالات 3.1 بالمئة.

لكن أسهم شركة أديس القابضة السعودية للتنقيب عن النفط والغاز المدرجة حديثا في البورصة أغلقت عند 17.54 ريال (4.68 دولار) لتقفز 30 بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 13.50 ريال للسهم.

وكانت أديس قد جمعت 1.22 مليار دولار في طرح عام أولي الشهر الماضي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.7 بالمئة وتراجع سهم المصرية للاتصالات 2.5 بالمئة.

وواصل المستثمرون مراقبة تطورات الصراع في الشرق الأوسط حيث قصفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم الأربعاء قطاع غزة عدة مرات قبل هجوم بري محتمل على القطاع الساحلي الفلسطيني.