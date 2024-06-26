بورصات الخليج تغلق متباينة وسط ارتفاع أسعار النفط ومصر تواصل مكاسبها

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج متباينة اليوم الأربعاء وسط ارتفاع أسعار النفط إذ صعدت بورصة دبي بعد يومين من الخسائر فيما تراجع المؤشر السعودي، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وارتفع سعر خام برنت 0.4 بالمئة إلى 85.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

وتعافى مؤشر دبي بعد جلستين من الخسائر وسط مكاسب في معظم القطاعات.

وربح سهم إعمار العقارية 2.2 بالمئة وسهم شركة سالك 2.1 بالمئة.

وعلى صعيد متصل أظهرت وثيقة مصرفية أمس الثلاثاء أن الإمارات باعت سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد بلغ 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بعدما تجاوز الطلب على الإصدار 5.75 مليار دولار.

وتقدم المؤشر القطري 0.6 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة السابعة عشرة في أطول موجة صعود منذ نحو 18 عاما.

وزاد سهم بنك قطر الوطني 0.5 بالمئة وصناعات قطر اثنين بالمئة، بينما تراجع سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 1.9 بالمئة وقطر للوقود واحدا بالمئة.

وخسر المؤشر السعودي 0.6 بالمئة بعد مكاسب خلال الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وأكوا باور 3.3 بالمئة.

ورغم خسائر المؤشر الرئيسي ارتفع سهم شركة رسن لتقنية المعلومات 5.9 بالمئة وسهم مياهنا 8.9 بالمئة وشركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه 2.3 بالمئة. وبدأ التداول على أسهم الشركات الثلاث للمرة الأولى في الفترة من بداية إلى منتصف يونيو حزيران الجاري.

وفقد مؤشر أبوظبي 0.4 من قيمته متأثرا بتراجع سهم العالمية القابضة 0.4 بالمئة وألفا ظبي 1.5 بالمئة، فيما ربح سهم فرتيجلوب 1.2 بالمئة.

وذكرت شركة ميتسوي اليابانية أمس الثلاثاء أنها بدأت إنشاء مصنع للأمونيا في الإمارات بالتعاون مع شركاء منهم فيرتيجلوب وتعزيز للاستثمار وجي.إس إنرجي الكورية الجنوبية.

ويترقب المستثمرون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة بحثا عن إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نظرا لأن معظمها ترتبط عملاتها بالدولار.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية.

وزاد سهم البنك التجاري الدولي 1.6 بالمئة وإي.إف.جي القابضة اثنين بالمئة.