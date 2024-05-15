بورصات الخليج تهبط بفعل نتائج مالية ضعيفة ودبي تبلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر

هبطت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، بقيادة مؤشر دبي وذلك بفعل نتائج مالية ضعيفة أعلنتها الشركات في حين أدى انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع ثقة المستثمرين.

وانخفض مؤشر دبي 1.1 بالمئة إلى 4093 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة أشهر، مع خسائر في جميع الأسهم المدرجة بقيادة مؤشرات السلع الاستهلاكية والصناعة والعقارات.

وخسر سهم شركة سالك لخدمات تحصيل الرسوم 2.3 بالمئة، كما تراجع سهم إعمار العقارية واحدا بالمئة بعد أن أعلنت الشركة انخفاض صافي أرباح الربع الأول بنحو تسعة بالمئة.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة مع تراجع سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 2.2 بالمئة وبنك أبو ظبي الأول بواحد بالمئة.

ومن بين الخاسرين، سهم أبوظبي الوطنية للطاقة الذي تراجع 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المملوكة للدولة تراجع صافي أرباح الربع الأول 81.8 بالمئة.

وفقد المؤشر القطري 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني بنحو واحد بالمئة وسهم صناعات قطر 0.7 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي 0.2 بالمئة إلى 12103 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر، مع تراجع في معظم القطاعات.

ونزل سهم البنك الأهلي السعودي 1.1 بالمئة وسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 1.7 بالمئة.

وخسر سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام 4.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تراجع صافي الأرباح الفصلية بنحو 28 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بنحو 0.3 بالمئة بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري.

وخارج منطقة الخليج، فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 بالمئة من قيمته مع تراجع في معظم القطاعات.

وانخفض سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.3 بالمئة، والقابضة المصرية الكويتية 3.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الاستثمار تراجع صافي أرباحها الفصلية.